Serie D, il Cascina sfata il tabù Redini: battuta 1-0 la Sangiovannese

La prima gioia stagionale del Cascina davanti al proprio pubblico del "Redini" arriva in una partita fondamentale per la corsa salvezza, contro la Sangiovannese. Il match si mette subito bene per i nerazzurri, che passano in vantaggio dopo appena 7' con Mencagli. Sugli sviluppi di un lancio di Carli dalle retrovie, il numero 11 nerazzurro si presenta davanti a Cipriani, lo dribbla e appoggia in rete. La Sangiovannese risponde con due iniziative di Bellini e Calosi, poi al 18' ha la grossa opportunità per pareggiare i conti. Il direttore di gara punisce col calcio di rigore l'intervento in area di Geroni su Bellini e lo stesso Bellini si incarica di calciare dal dischetto, trovando la respinta di Biggeri. Il resto del primo tempo scivola via senza appunti degni di nota. Nella ripresa gli ospiti provano a spingere con maggior costanza, mentre il Cascina opta per un atteggiamento più conservativo, cercando di rischiare il meno possibile. L'unico sussulto arriva quando Biagioni salva sulla linea di porta un tiro di Akammadu e, sulla ribattuta, Polo colpisce a lato di testa. Due vittorie su due partite due disputate per mister Bozzi alla guida di un Cascina rinato ed ora salito a quota 20 punti.

Cascina - Sangiovannese 1-0, il tabellino della partita

CASCINA: Biggeri, Zaccagnini, Lici, Geroni, Biagioni, Bernardini, Arapi, Malanchi, Cesario, Carli, Mencagli. A disp.: Dragone, Rossi, Pezzati, Naldini, Bardini, Fiumalbi, Remorini, Bertolini, Giani. All.: Bozzi.

SANGIOVANNESE: Cipriani, Migliorini, Moruzzi, Nannini, Fanetti, Milani, Baldesi, Di Vito, Akammadu, Bellini, Calosi. A disp.: Palagi, Giordano, Rosseti, Sacchini, Giannini, Bencini, Polo, Fantoni, Falsini. All.: Iacobelli.

Arbitro: Dasso di Genova, coad. da Mino di La Spezia e Ghio di Novi Ligure

Rete: 7' Mencagli