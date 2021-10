Serie D girone E, Cascina - Scandicci 0-0: terzo pareggio consecutivo per i nerazzurri

Il Cascina prosegue il proprio filotto di pareggi, fermando sullo 0-0 lo Scandicci nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie D, girone E. Al "Redini" le due squadre si fronteggiano in una partita abbastanza scialba e povera di emozioni, ben descritta dal risultato finale a reti bianche, giusto per quanto visto in campo.

La prima frazione di gioco racconta di una partita sostanzialmente equilibrata, in cui il gioco ristagna prevalentemente in mediana. L'unica occasione importante è di marca locale: al 36', sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto verso l'area da Remorini, prende corpo un batti e ribatti che, dopo la deviazione di un difensore ospite, fa sbattere la palla sul palo prima di finire tra le braccia di Timperanza.

Nella ripresa la gara prosegue pressoché sullo stesso copione. Lo Scandicci si dimostra più intraprendente rispetto al primo tempo e si fa vedere dalle parti di Biggeri con una punizione battuta da capitan Burato che termina di poco sopra la traversa. Dalla parte opposta il Cascina col passare dei minuti prende campo e nel finale Marabese costruisce per Naldini, che non riesce però a finalizzare. Da segnalare la buona prova nelle fila dei nerazzurri di uno dei due ex di giornata Zaccagnini (l'altro è Pezzati).

La partita termina dunque con un pareggio che permette al Cascina di muovere la classifica, senza dover per una volta rincorrere nel risultato come avvenuto in queste prime uscite stagionali.

Cascina - Scandicci, il tabellino della partita

Cascina - Scandicci 0-0

CASCINA: Biggeri, Arapi, Puleo, Geroni, Fatticcioni, Pezzati, Carli, Malanchi, Marabese, Remorini, Fiumalbi. A disp.: Rizzato, Rossi, Biagioni, Zaccagnini, Casanova, Pruneti, Naldini, Silvano, Bertolini. All.: Luca Polzella.

SCANDICCI: Timperanza, Ficini, Gianneschi, Burato, Santeramo, Edu Mengue, Frascadore, Tacconi, Kernezo, Mariani F., Pierangioli. A disp.: Bruni, Gianassi, Ercoli, Francalanci, Sinisgallo, Marini, Vanni, Saccardi, Imbrenda. All.: Athos Rigucci.

Arbitro: Andrea Migliorini di Verona