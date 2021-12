Serie D, Cascina-Sporting Club Trestina 0-1: beffa su rigore per i nerazzurri

Il Cascina non riesce a dare continuità alla vittoria con la Pro Livorno e perde 1-0 al "Redini" contro lo Sporting Club Trestina, al termine di una partita inevitabilmente condizionata dal rigore concesso al 42' agli umbri. Prima frazione di gioco equilibrata: gli ospiti partono meglio nei primi 15', seppur senza creare grossi pericoli dalle parti di Biggeri, poi col passare dei minuti crescono i nerazzurri, che si fanno vedere con Geroni e Puleo. A 3' dall'intervallo l'episodio chiave: il direttore di gara assegna un calcio di rigore molto discutibile al Trestina per presunto fallo in area di Biagioni su Khribech. Sul dischetto si presenta Essoussi, che trasforma nonostante Biggeri intuisca l'angolo.

Nella ripresa gara molto spezzettata e caratterizzata da ben 7 ammonizioni per i locali (una sola quella per gli umbri). Il Cascina spinge con forza alla ricerca del pareggio, sfiorandolo con Bertolini (colpo di testa, deviazione di Montanari e palla sulla traversa), Geroni e Franceschi. All'81' altro calcio di rigore, stavolta sacrosanto, per il Trestina, per fallo di Puleo su Khribech: dagli undici metri va lo stesso Khribech, ma Biggeri respinge. Nei minuti finali forcing invano dei nerazzurri, che incappano nella quarta sconfitta consecutiva tra le mura amiche.

Cascina - Sporting Club Trestina, il tabellino della partita

Cascina - Sporting Club Trestina 0-1

CASCINA: Biggeri, Rossi, Zaccagnini, Naldini, Puleo, Biagioni, Fiumalbi, Geroni, Mencagli, Carli, Bertolini. A disp.: Rizzato, Franceschi, Malanchi, Arapi, Pruneti, Nero, Silvano, Giani, Andreotti. All.: Polzella.

SPORTING CLUB TRESTINA: Montanari, Della Spoletina, Lorenzini.hafa, Cenerini, Fumanti, Colarieti, Barbarossa, Essoussi, Khribech, Di Cato. A disp.: Qoku, Magalotti, Sirci, Convito, Bartolini, Nicoletti, Mariucci. All.: Pierotti.

Arbitro: Olmi Zippilli di Mantova

Rete: 43' rig. Essoussi