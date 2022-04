Cascina, è tornato bomber Cesario: "Primi mesi non semplici. Ora tutto per la salvezza"

Al termine di Cascina-Tiferno Lerchi 1-0, l'attaccante nerazzurro Michele Cesario, match-winner dell'incontro, ha commentato la prestazione dei suoi e il suo ritorno al gol:

"È stata una partita difficile. A noi servono punti per raggiungere l'obiettivo salvezza, quindi c'è soddisfazione. Da adesso, però, dobbiamo già avere la testa a giovedì (contro l'UniPomezia, ndr) che sarà una gara importantissima. Purtroppo alcuni problemi fisici hanno condizionato i miei primi mesi qui a Cascina: nonostante questo, ci ho giocato sopra perché volevo dare una mano alla squadra e ora piano piano sta andando meglio. Il mio obiettivo era disputare buone prestazioni, poi il gol sapevo che sarebbe venuto di conseguenza ed è naturale che per un attaccante significa tanto. Al di là degli scontri diretti, d'ora in poi saranno tutte delle finali: abbiamo fatto una bella rimonta da gennaio ad ora e la salvezza diretta è a quattro punti. Non ci nascondiamo e faremo di tutto per raggiungerla".