Serie D, il Cascina vince di rigore contro il Tiferno Lerchi

Seconda vittoria di fila tra le mura amiche, terzo risultato utile consecutivo e terza gara di seguito chiusa con la porta inviolata. Il Cascina batte 1-0 l'ostico Tiferno Lerchi al "Redini", confermando quanto di buono fatto nelle ultime partite. I nerazzurri prendono le redini del gioco fin dalle prime battute del primo tempo e si fanno vedere dalle parti di Elisei con Remorini, Mencagli e Cesario. Il gol del vantaggio, però, arriva in avvio di ripresa, quando Mencagli conquista un calcio di rigore che Cesario trasforma. Intorno all'ora di gioco Mencagli ha l'opportunità per raddoppiare a tu per tu con Elisei, ma la sua conclusione viene respinta. Il Tiferno prova timidamente a creare qualcosa senza impensierire Biggeri. Al 91' Elisei stende da ultimo uomo un giocatore cascinese: cartellino rosso per l'estremo difensore umbro e rigore per la formazione di Bozzi. Dal dischetto va il subentrato Giani, che colpisce il palo. Poco male per il Cascina, che esce comunque vittorioso e arriva in fiducia all'importantissimo scontro diretto di giovedì prossimo in casa dell'UniPomezia.

Cascina - Tiferno Lerchi 1-0, il tabellino della partita

CASCINA: Biggeri, Zaccagnini, Rossi, Geroni, Biagioni, Bernardini, Remorini, Cesario, Malanchi, Carli, Mencagli. A disp.: Rizzato, Puleo, Lici, Pezzati, Naldini, Arapi, Franceschi, Bellucci, Giani. All.: Bozzi.

TIFERNO LERCHI: Elisei, Avellini, Bux, Tersini, Gorini, Sensi, Durso, Mariucci, Massai, Cappa, Bagnolo. A disp.: Pastore, Ferri, Pazzaglia, De Santis, Rosi, Khammar, Evangelista, Martiniello, Battellini. All.: Machi.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate

Rete: 48' rig. Cesario

Note: Espulso al 91' Elisei (T)