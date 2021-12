Serie D, notte fonda per il Cascina: l'Unipomezia espugna il "Redini", nerazzurri ultimi in classifica

Affonda il Cascina, sconfitto 1-0 al "Redini" dall'Unipomezia ed ora ultimo in classifica, superato proprio dalla formazione laziale. La prima frazione di gioco racconta di un sostanziale predominio dei padroni di casa, che, in particolar modo nella prima mezz'ora, tengono il pallino del gioco e si rendono pericolosi in più occasioni. Dopo appena 2' dal fischio d'inizio Fiumalbi viene atterrato in area avversaria, ma il direttore di gara non fischia il calcio di rigore che avrebbe potuto indirizzare la partita in maniera diversa. Si susseguono i tentativi di Pezzati, Giani e Puleo, quest'ultimo, al 38', autore di una conclusione in mischia su corner salvata sulla linea da un difensore ospite. Unipomezia non pervenuto dalle parti di Rizzato. Nella ripresa, dopo un'iniziale fase equilibrata, il Cascina cala e finisce per subire il gol dello svantaggio a 10' dal termine, quando un retropassaggio di Zaccagnini, con la palla che su un campo ai limiti della praticabilità si ferma al limite dell'area cascinese, dà il là al tiro di Tozzi, il quale insacca alle spalle di Rizzato. Notte fonda per il Cascina.

Cascina - Unipomezia, il tabellino della partita

Cascina - Unipomezia 0-1

CASCINA: Rizzato, Zaccagnini, Biagioni, Geroni, Puleo, Pezzati, Mencagli, Carli, Bertolini, Giani, Fiumalbi. A disp.: Biggeri, Rossi, Franceschi, Arapi, Pruneti, Silvano, Remorini, Bellucci, Andreotti. All.: Polzella.

UNIPOMEZIA: Siani, Cruciani, Ilari, Delgado, Ramceski, Tozzi, Odero, Di Battista, Panini, Suffer, Lupi. A disp.: Beccaceci, Marini, Valle, De Iulis An., De Iulis Al., Santese, Ronci, Schiavella, Porzi. All.: Centioni.

Arbitro: Okret di Gradisca d'Isonzo, coad. da Munitello di Gradisca d'Isonzo e Mammouni di Tolmezzo

Rete: 80' Tozzi