Serie D, il Cenaia sceglie Agostino Iacobelli come nuovo allenatore

La scelta della società pisana alla fine è ricaduta sull'esperienza che metterà in campo il nuovo mister Agostino Iacobelli e il suo assistente Manolo Dal Bò, l'esordio sarà contro la Sangiovannese domani, squadra dove Iacobelli ha trascorso tre stagioni sulla panchina dove sono arrivati un piazzamento ai playoff, una salvezza diretta e un esonero nel marzo 2022. Confermati gli altri membri dello staff mentre subentra come assistente Manolo Dal Bò che ha un passato nelle giovanili del Pontedera e nel Perignano la scorsa stagione. Di seguito il comunicato completo della società.

"S.C. Cenaia 1969 comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra ad Agostino Iacobelli, al suo fianco come assistente Manolo Dal Bò.

Agostino Iacobelli, classe 1963, mister che non ha certo bisogno di presentazioni visto il suo curriculum prima da calciatore e poi da allenatore, con oltre 300 panchine tra professionisti e Serie D, ed in possesso di licenza Uefa Pro.

Ultime esperienze alla Sinalunghese, Sangiovannese, Pianese ed Aglianese.

Arriva a Cenaia con entusiasmo e determinazione.

La sua esperienza e il suo carisma saranno sicuramente importanti per raggiungere quell'obiettivo salvezza che era nei programmi della Società.

Dirigerà stasera il suo primo allenamento.

Sarà affiancato da un'altra figura di spessore come Manolo Dal Bò, allenatore anche in lui in possesso di Licenza Uefa A, che dopo il settore giovanile del Pontedera, l'anno scorso guidò il Perignano, in eccellenza, nella fase finale della stagione.

Rimangono al loro posto sia Dario Degli Esposti come preparatore atletico e Federico Bottoni come preparatore dei portieri, oltre che Gianluca Giani come Team Manager.

Dopo Cristian Rustichelli arrivato la settimana scorsa, in arrivo almeno altri tre/quattro giocatori di categoria,che saranno presentati a breve.

Ad Agostino e Manolo un grandissimo in bocca al lupo e il benvenuto da parte di tutta la Società.

SC. Cenaia 1969"