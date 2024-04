Serie D, perdono Mobilieri Ponsacco e Cenaia contro Follonica Gavorrano e Poggibonsi

Perdono entrambe le formazioni della provincia di Pisa, già matematicamente retrocesse entrambe e che giocano solo per evitare l'ultimo posto in classifica. Perde 2 a 0 il Mobilieri Ponsacco in casa contro il Follonica Gavorrano, i rossoblù tengono bene per un tempo ma Souare e Pino nel giro di 60 secondi al 50' chiudono il match in favore della seconda in classifica, invece non entra mai in partita il Cenaia che chiude il primo tempo a Poggibonsi sotto di 4 reti, doppietta di Purro e gol di Vitiello e Bellini, al 83' gol della bandiera di Rustichelli.

Nella lotta per evitare l'ultimo posto il Ponsacco ha 3 punti di vantaggio sul Cenaia e la prossima giornata i rossoblù affronteranno il Figline mentre gli arancioverdi il Ghiviborgo per poi confrontarsi direttamente nel derby all'ultima di campionato.

Mobilieri Ponsacco – Follonica Gavorrano 0 a 2 (0 a 0)

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, De Vito, Bologna, Grea, Bardini, Italiano, Borselli, Brondi, Regoli, Sivieri, Nieri. A disp.: Falsettini, Fischer, Milani, Panattoni, Matteoli, Milli, Innocenti, Pellegrini, Vannozzi. All.: Bozzi.

Follonica Gavorrano: Filippis, Ceccanti, Dierna, Pino, Souare, Barlettani, Lo Sicco, Macri, Ampollini, Botrini, Regoli. A disp.: Marenco, Brunetti, D’Agata, Grifoni, Modic, Nardella, Mauro, Bellini, Mencagli. All.: Masi.

Arbitro: Vailati di Crema.

Reti: 5’st Souare, 6’st Pino.

Poggibonsi – Cenaia 4 a 1 (4 a 0)

Poggibonsi: Di Bonito, Bellini, Vitiello, Gistri, Bigica, Barbera, Purro, Borri, Cecconi, Martucci, Martino Coriano. A disp.: Pacini, Castelli, Mazzolli, Cecchi, Camilli, Tanganelli, Lepri, Corcione, Di Paola. All.: Calderini.

Cenaia: Borghini, Rossi, Papini, Scuderi, Tognocchi, Bartolini, Macchia, Fontana, Botrugno, Ferretti, Pasquini. A disp.: Baroni, Signorini, Becucci, Caciagli, Rustichelli, Fenzi, Cocucci, Bracci, Manfredi. All.: Iacobelli.

Arbitro: Antonini di Rimini.

Reti: 12’pt e 33’pt Purro (P), 25’ Vitiello (Rig., P), 28’pt Bellini (P), 38’st Rustichelli (C).