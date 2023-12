Serie D, il Cenaia perde 3 a 1 contro il Ghiviborgo in un match combattuto fino all'ultimo

Perde anche il Cenaia, dopo il Mobilieri Ponsacco ieri, continua così il momento negativo delle due formazioni pisane in Serie D che occupano ad oggi le ultime due posizioni in classifica che significano retrocessione diretta. Sblocca il match alla prima grande occasione Tommaso Carcani con un colpo di testa alla mezz’ora di gioco su cross di Giannini, sfiora poco dopo il pari il Cenaia con Sanyang che con un gran tiro da fuori colpisce la traversa, decisivo Becchi che la sfiora e all’ultimo respiro l’incornata di Manfredi esce di pochissimo. Nella ripresa il match è equilibrato e raddoppia il Ghiviborgo che chiude così il match con Carli al 33’ che insacca su un altro cross. Stavolta il Cenaia è più fortunato e riesce a riaprire subito il match con Ferretti, subentrato e all’esordio, ma i pisani non riescono a trovare il pari e nel recupero Gibilterra chiude il match sul 3 a 1.

Ghiviborgo – Cenaia 3 a 1 (1 a 0)

Ghiviborgo: Becchi, Turini, Sanzone, Bura, Carli, Giannini, Nottoli, Orlandi, Campani, Carcani, Vecchi. A disp.: Masini, Signorini, Nannipieri, Gibilterra, Bindi, Poli, Cristofani, Lepri, Vitrani. All.: Lelli.

Cenaia: Baroni, Signorini, Papini, Caciagli, Scuderi, Rustichelli, Macchia, Sanyang, Simonini, Malara, Manfredi. A disp.: Simoncini, Rossi, Tognocchi, Bartolini, Degli Esposti, Di Bella, Ferretti, Di Giuseppe, Pasquini. All.: Iacobelli.

Arbitro: Schmid di Rovereto

Reti: 33'pt Carcani, 33’st Carli (G), 35’st Ferretti (C), 45’st Gibilterra (G).