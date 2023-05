Cenaia, si separano le strade con Alessandro Remedi. "Il tuo amato Beach Soccer incompatibile con la D"

Dopo due splendide stagioni si conclude l'avventura di Alessandro Remedi al Cenaia. Ad annunciarlo è il club arancioverde, tramite una sentita lettera pubblicata sui propri canali social. Il fantasista viareggino, classe 1992, è stato tra gli assoluti protagonisti della storica promozione in Serie D nell'ultima annata. Proprio il futuro impegno nella quarta serie, però, è alla base della separazione, in quanto incompatibile con la parallela carriera nel Beach Soccer di Remedi, che lo vede indossare anche la maglia della Nazionale.

Remedi via, il saluto del Cenaia: "Ti abbiamo amato e da te siamo stati ricambiati"

"È giunto il momento che noi tutti, società e sportivi, speravamo non arrivasse mai. Dopo due anni intensi, bellissimi le nostre strade si separano. Troppo forte per te il richiamo del tuo amato Beach Soccer, che quest'anno per i vari impegni nel campionato di Serie A , mondiali ed europei ti avrebbe portato ad essere incompatibile con un campionato impegnativo sotto tutti i punti di vista come la Serie D.

La Nazionale Italiana di beach soccer avrà in te quella punta di diamante che tante volte abbiamo ammirato con la casacca arancio verde che tu hai portato fiero su tutti i campi, contro tutto e contro tutti. Ti abbiamo amato e da te siamo stati ricambiati, perché l'arancio verde è ormai la tua seconda pelle. 27 goal tra campionato e Coppa in due anni, una finale di Coppa Italia e la vittoria del campionato. Noi speriamo, anzi ne siamo certi, che questo non sarà un addio ma solo un arrivederci. Un grande abbraccio e sempre Forza Alessandro e forza Cenaia".