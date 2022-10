Serie D, Mobilieri Ponsacco sconfitto di misura a Città di Castello

Nonostante un'ottima prestazione, il Mobilieri Ponsacco torna a mani vuote dalla trasferta di Città di Castello, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D girone E. I rossoblù scendono in campo al 'Bernicchi' con personalità e determinazione, ma vengono puniti al 29' del primo tempo da Mosti. Nel resto dell'incontro i ragazzi di Bozzi ci provano in più occasioni senza però riuscire a trovare la zampata vincente al cospetto di una delle compagini più attrezzate del raggruppamento. Secondo ko di fila per il Mobilieri, che tornerà in campo domenica prossima per la sfida di assoluto prestigio contro il Livorno al 'Picchi'.

Città di Castello - Mobilieri Ponsacco 1-0, il tabellino della partita

CITTA’ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Paparusso, Mezzasoma (84’ Pazzaglia), Gorini, Brunetti, Pupo Posada (62’ Pauselli), Buono (54’ Massai), Meneses (52’ Doratiotto), Calderini, Mosti (68’ Sylla). A disp: Aluigi, Sannia, Tersini, Mussi. All.: Antonio Alessandria

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Rossi, Macchi, Fratini, Bardini (81’ Carli), De Vito, Remorini, Marcucci, Vanni, Lunghi (59’ Mencagli), Nieri (66’ Bertolini). A disp: Sbrana, Lici, Patronelli, Franco, Zaccagnini, Regoli. All.: Francesco Bozzi

Arbitro: Papagno di Roma2

Rete: 29' Mosti

Note: ammoniti Mariucci, Pupo Posada, Nannelli, Massai, Alessandria, De Vito, Remorini, Marcucci, Mencagli, Carli