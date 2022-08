Coppa Italia Serie D, Mobilieri Ponsacco fuori a testa alta. La Pistoiese passa 2-1

La Mobilieri Ponsacco debutta con una sconfitta che costa l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie D. Nel match valido per il turno preliminare della competizione, i rossoblù di mister Francesco Bozzi cadono 2-1 al "Melani" contro i padroni di casa della Pistoiese, neretrocessa dalla Serie C ed una delle squadre più attrezzate dell'intero panorama dilettantistico. Gli arancioni passano in vantaggio poco dopo la mezzora del primo tempo grazie al sinistro all'angolino di Macrì. Il raddoppio arriva in avvio di ripresa con Corado, di testa sugli sviluppi di un corner. La Mobilieri si scuote e prima accorcia le distanze al 78' con Mencagli (tocco sotto a porta sguarnita), poi prova ad acciuffare il pareggio nei minuti finali senza riuscirci. Nonostante il risultato sfavorevole, diverse buone indicazioni per la formazione pisana in vista dell'esordio in campionato in casa del Ghiviborgo, previsto per domenica 4 settembre.

Pistoiese - Mobilieri Ponsacco 2-1, il tabellino della partita

PISTOIESE: Uribietis, Davì, Caponi, Corrado, Macrì, Caserta, Benassi, Barzotti, Viscomi, Biagioni, Sighinolfi. A disp.: Magri, Basani, Mehic, Giustarini, Zini, Di Biase, Arcuri, Evangelista, Merluzzi. All.: Emmanuel Cascione.

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Puleo, Lici, Pagni, Bardini, Rossi, Remorini, Marcucci, Bertolini, Carli, Mencagli. A disp.: Sbrana, Macchi, Lunghi, Zaccagnini, Venturi, Del Percio, Pellegrini, Benericetti, Calvigioni. All.: Francesco Bozzi.

Arbitro: Quarà di Nichelino

Reti: 32′ Macrì (PI), 52′ Corado (PI), 78′ Mencagli (MP)