Serie D: le date della stagione 2023/24, si comincia il 3 settembre

Prenderà il via domenica 3 settembre il campionato di Serie D edizione 2023/24. Nella giornata di ieri la FIGC ha ufficializzato le date della prossima stagione della massima serie dilettantistica, a cui prenderanno parte, per quanto riguarda le compagini pisane, il Mobilieri Ponsacco ed il neopromosso Cenaia. La regular season terminerà il 5 maggio 2024, mentre dalla settimana successiva si disputeranno gli spareggi playoff e playout. Date diverse per il campionato Under 19 Nazionale, che partirà, invece, il 16 settembre e si concluderà il 20 aprile 2024. La Lega Nazionale Dilettanti non si è ancora espressa in merito alla composizione dei prossimi gironi.