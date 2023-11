Serie D, giornata disastrosa per le pisane, il Mobilieri Ponsacco e il Cenaia ne prendono 5 a testa

Pessima giornata a livello difensivo per le due formazioni pisane di Serie D che subiscono cinque reti a testa e rimangono ultima e penultima, il Mobilieri Ponsacco a 6 punti e il Cenaia a 5, entrambi i match cambiano radicalmente nella ripresa dopo due primi tempi equilibrati.

I rossoblù perdono 5 a 2 nella trasferta contro il Seravezza, sorpresa del campionato e secondo in classifica ad un solo punto di distanza dalla Pianese che rallenta nel big match contro il Grosseto pareggiando 1 a 1. Tornando al match, i pisani riescono ad andare in vantaggio con Bardini al 12’ ma al 40’ bomber Benedetti segna il pareggio dal dischetto. Nella ripresa la doppietta di Brugognone al 4’ e al 12’ indirizza il match verso i lucchesi, accorcia Panattoni su rigore alla mezzora ma nel finale Granaiola e Delorie chiudono il match e arrotondano il risultato.

Disastro difensivo nella ripresa per il Cenaia che perde 1 a 5 contro il Trestina. Dopo un primo tempo equilibrato finito 0 a 1 grazie alla rete di Belli che segna allo scadere, nella ripresa scendono in campo solo gli umbri che trovano una traversa con Di Nolfo che al 13’ insacca il raddoppio. Dopo pochi minuti cala il tris Tascini e sfiora anche il poker il Trestina prima della rete di Macchia che accorciale distanze al 25’ ma solo per poco perché al 40’ Tascini va per la doppietta ed in pieno recupero Marietti firma il quinto gol

Seravezza Pozzi – Mobilieri Ponsacco 5 a 2 (1 a 1)

Seravezza Pozzi: Lagomarsini, Salerno, Granaiola, Putzolu, Brugognone, Ivani, Benedetti, Camarlinghi, Lopez Petruzzi, Bedini, Coly. A disp.: Mariani, Forte, Mugelli, Loporcaro, Sforzi, Maccabruni, Del Rosso, Bonafede, Delorie. All.: Amoroso.

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana, Bardini, Panattoni, Innocenti, Nieri, Milani, Nannetti, De Vito, Remedi, Fisher. A disp.: Falsettini, Macchi, Pellegrini, Cerretini, Sivieri, Mogavero, Milli, Matteoli, Menichini. All.: Bozzi.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco

Reti: 12'pt Bardini (MP), 40' Benedetti (Rig., SP), 4'st e 12’st Brugognone (SP), 28’st Panattoni (Rig., MP), Granaiola 40’st (SP), Delorie 45+2’st (SP).

S.C. Cenaia – Trestina 1 a 5 (0 a 1)

S.C. Cenaia: Simoncini, Rossi, Papini, Pasquini, Caciagli, Sanyang, Rustichelli, Borselli, Malara, Di Bella, Macchia. A disp.: Baroni, Degli Esposti, Accordino, Quilici, Bartolini, Fenzi, Picchi, Simonini, Velani. All.: Macelloni.

Trestina: Fiorenza, Dottori, Bucci, Menghi, Contucci, Sensi, Belli, Omohonria, Tascini, Di Nolfo, Marietti. A disp.: Migliorati, Lucchetti, Pica, Gramaccia, Bartolucci, Tosti, Soldani, Morlandi, Giuliani. All.: Ciampelli.

Arbitro: Scuderi di Verona.

Reti: 45'pt Belli, 13'st Di Nolfo, 20'st Tascini, 25'st Macchia (C), 40'st Tascini, 45'st Marietti.