Serie D, domani squadre in campo per il turno pre-pasquale. Cascina alla prova del nove

Data la domenica pasquale (17 aprile), la Serie D anticipa il proprio turno a domani, giovedì 14 aprile. Per la 29ª giornata del girone E, l'unica rappresentante pisana, il Cascina, scenderà in campo alle ore 15 in casa dell'Unipomezia, per una partita che dirà molto sul finale di stagione dei nerazzurri, invischiati in zona playout ma con soli quattro punti dall'obiettivo salvezza diretta. Gli uomini di Bozzi vengono da tre risultati consecutivi, di cui due vittorie interne, mentre la compagine laziale, dopo due successi di fila, ha pareggiato col Lornano Badesse e perso domenica scorsa sul campo del Trestina. L'Unipomezia si trova attualmente sotto di una lunghezza rispetto al Cascina, seppure con una partita da recuperare, in casa del Flaminia Civita Castellana.

Il programma completo della 29ª giornata di Serie D girone E

Ore 15:00

Cannara - Montespaccato

Flaminia Civita Castellana - Rieti

Lornano Badesse - Sporting Trestina

Pianese - Foligno

Pro Livorno Sorgenti - Arezzo

Scandicci - Follonica Gavorrano

Tiferno Lerchi - San Donato Tavarnelle

UniPomezia - Cascina

Ore 20:30

Poggibonsi - Sangiovannese