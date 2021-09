Serie D, debutto amaro per il Cascina. Nerazzurri ko 2-0 contro il Follonica Gavorrano

Nel giorno del tanto atteso ritorno in Serie D, il Cascina perde 2-0 sull'ostico campo del Follonica Gavorrano, uscendo a mani vuote nonostante una gara più equilibrata di quanto il risultato finale possa far sembrare.

La prima frazione di gioco racconta di una partita bloccata, in cui le due squadre faticano a costruire trame di gioco pulite e non si segnalano da entrambe le parti occasioni sottoporta. Il copione pare ripetersi ad inizio ripresa, se non fosse per l'episodio che rompe lo stallo al 52', quando Fatticcioni atterra Dierna e il direttore di gara, tra le proteste degli ospiti, indica il dischetto: dagli 11 metri Lo Sicco insacca per l'1-0.

Il Follonica Gavorrano fa valere la propria esperienza nella categoria gestendo con sapienza il vantaggio acquisito e, in un secondo tempo molto spezzettato con numerose interruzioni, approfitta delle maglie più larghe della retroguardia avversaria, sbilanciata in avanti alla ricerca del pari, per colpire in ripartenza. Al 71' arriva il gol del raddoppio, ancora su calcio di rigore, stavolta concesso per fallo di Franceschi su Mugelli: Rosati spiazza Biggeri e mette i tre punti in cassaforte.

Una battuta d'arresto iniziale che lascia l'amaro in bocca ma non deve abbattere il Cascina, squadra neopromossa con oltre metà della rosa alla prima presenza assoluta in Serie D e ancora in fase di inevitabile rodaggio.

Il tabellino della gara

Follonica Gavorrano: Ombra, Bruni, Dierna, Grifoni, Trovade, Rosati, Mugelli, Fremura, Lo Sicco, Arduini, Fontana. A disp.: Nannelli, Del Rosso, Tascini, Farini, De Paolis, Giannini, Ampollini, Giustarini, Rosini. All.: Marco Bonura.

Cascina: Biggeri, Franceschi, Puleo, Malanchi, Fatticcioni, Pezzati, Zaccagnini, Arapi, Marabese, Geroni, Giani. A disp.: Rizzato, Rossi, Casanova, Naldini, Balleri, Campigli, Pruneti, Silvano, Bertolini. All.: Luca Polzella.

Arbitro: Gerardo Simone Caruso di Viterbo

Reti: 52' Lo Sicco (rig.), 71' Rosati (rig.).