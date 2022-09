Mobilieri Ponsacco, esordio da dimenticare: secco 5-1 dal Ghiviborgo

Prima di campionato da incubo per la Mobilieri Ponsacco. I rossoblù cadono 5-1 in casa del Ghiviborgo al termine di una partita senza storia, segnata dalle quattro reti siglate dai garfagnini già nei primi 27'. Al 3' il guizzo che apre le marcature: cross di Seminara per Del Dotto, il quale insacca di testa alle spalle di Pagnini. Il Ghiviborgo guidato da Massimo Maccarone trova subito il raddoppio con un gran gol di prima intenzione di Pera, che concede il bis al 10' superando in dribbling Pagnini: 3-0. La Mobilieri accusa pesantemente il colpo e al 27' subisce il 4-0 a firma Bongiorni. Il primo tempo si conclude con due occasioni interessanti (una per parte) non capitalizzate. Nella ripresa la Mobilieri cerca di reagire con orgoglio, ma ad andare a segno è ancora il Ghiviborgo con Pera, su calcio di rigore. Al 77' Remorini sigla il classico gol della bandiera con un tiro da fuori. Per la formazione di Francesco Bozzi una giornata da dimenticare, voltando pagina in vista del prossimo impegno, previsto domenica prossima in casa contro il Terranuova Traiana.

Ghiviborgo - Mobilieri Ponsacco 5-1, il tabellino della partita

GHIVIBORGO: Antonini, Bertellotti, Seminara, Signorelli, Videtta, Del Dotto, Pera, Bachini, Mata, Nottoli, Bongiorni. A disp.: Capponi, Rotunno, Agyei, Mukaj, Giulianelli, Campani, Sgherri, Mancini, Del Carlo. All.: Massimo Maccarone.

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Franco, Lici, Lunghi, Bardini, Rossi, Remorini, Carli, Nieri, Marcucci, Mencagli. A disp.: Sbrana, Puleo, Zaccagnini, Macchi, Pagni, Regoli, Baggiani, Bertolini, Benericetti. All.: Francesco Bozzi.

Arbitro: Di Loreto di Terni

Reti: 3' Del Dotto (G), 4' Pera (G), 10' Pera (G), 25' Bongiorni /G), 73' Pera (G), 77' Remorini (P)