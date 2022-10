Impresa Mobilieri Ponsacco: una prodezza di Mencagli stende la corazzata Arezzo

Una prova straordinaria per un risultato altrettanto straordinario. Il Mobilieri Ponsacco vince 1-0 in casa dell'Arezzo, centrando il secondo successo consecutivo ed infliggendo alla capolista (autentica schiacciasassi fin qui) la prima sconfitta stagionale.

Fin dalle prime battute gli amaranto allenati da Indiani tengono il pallino del gioco, costringendo i rossoblù di Bozzi a giocare di rimessa. Al primo tiro in porta, al 13', il Mobilieri va a segno: Mencagli ruba palla a Poggesi e scavalca Viti con uno splendido pallonetto dai trenta metri. Prodezza dell'attaccante classe '99, originario di Cortona (provincia aretina). I padroni di casa creano subito i presupposti per pareggiare: al 17' Diallo conquista un rigore per fallo di Bardini; dagli undici metri va Settembrini, ma Pagnini è prodigioso nel deviare in corner. La partita prosegue con l'Arezzo in possesso senza sfondare e l'unico sussulto nel resto del primo tempo è la traversa colpita su punizione da Settembrini al 40'.

Squadre in campo per la ripresa e dopo appena tre minuti l'Arezzo resta in dieci per l'espulsione di Polvani, il quale ferma Mencagli evitando una chiara occasione da rete. Nonostante l'inferiorità numerica gli amaranto attaccano e al 58' solo un grande intervento di Pagnini dice no alla punizione di Bramante, destinata all'incrocio. Dalla parte opposta Mencagli colpisce a botta sicura, ma Lazzarini interviene sulla linea di porta. Il Mobilieri si chiude bene fino al fischio finale, respingendo ogni attacco avversario senza particolari patemi. Per i ragazzi di Bozzi un'impresa che dà ulteriore slancio in vista del proseguo della stagione.

Arezzo - Mobilieri Ponsacco 0-1, il tabellino della partita

AREZZO (433): Viti; Poggesi, Risaliti (78' Forte), Polvani, Zona; Lazzarini, Bianchi (65' Damiani), Settembrini (78' Castiglia); Pattarello (46' Bramante), Diallo (65' Convitto), Boubacar. A disp.: Trombini, Bruni, Pericolini, Dema. All.: Paolo Indiani.

PONSACCO (4312): Pagnini; Rossi, De Vito, Bardini, Patronelli (63' Franco); Zaccagnini, Fratini, Marcucci (82' Lunghi); Carli (62' Vanni); Bellucci (62' Baggiani), Mencagli (78' Nieri). A disp.: Sbrana, Lici, Regoli, Bertolini. All.: Francesco Bozzi.

Arbitro: Giordano di Matera, coad. da Cozzuto di Formia e Savino di Napoli

Rete: 13' Mencagli

Note: espulso Polvani al 48'; ammoniti Pattarello, De Vito, Vanni, Risaliti e Fratini