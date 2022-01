Serie D, Cascina: ancora zero vittorie al "Redini", la salvezza passa molto da qui

La prima parte di campionato, nella stagione del tanto atteso ritorno in Serie D, non è stata, come prevedibile, delle più semplici per il Cascina. L'attuale terzultimo posto (a pari punti con l'Unipomezia e il Rieti penultimo) costringe i nerazzurri ad avere un rendimento migliore nel girone di ritorno per centrare la salvezza: un obiettivo in cui la società crede fortemente, come dimostrato dall'intensa campagna acquisti nella sessione invernale di calciomercato. Per raggiungere questo traguardo, però, sarà fondamentale per il Cascina invertire il trend negativo nel proprio stadio: nelle 7 gare finora disputate al "Redini" la formazione di Polzella ha infatti collezionato soltanto 3 pareggi e 4 sconfitte, peraltro quest'ultime in striscia consecutiva prima della sosta. Una serie da interrompere già nel prossimo turno, in programma domenica 9 gennaio, seppure i nerazzurri se la vedranno contro il forte Poggibonsi, secondo in classifica e miglior difesa del girone E.