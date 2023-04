Mobilieri Ponsacco, 1-1 al fotofinish a Gavorrano. Rossoblù in piena bagarre playout

Si salva in pieno recupero, il Mobilieri Ponsacco, in casa del Follonica Gavorrano. Nella terzultima giornata di Serie D girone E, allo stadio "Malservisi-Matteini", i rossoblù strappano un pari per 1-1 alla quarta della classe, ma scivolano al quintultimo posto in classifica, superati sia dall'Ostiamare che dal Grosseto. Ad oggi, a 180' dal termine, la formazione di Francesco Bozzi sarebbe costretta a disputare i playout per mantenere la categoria.

Avvio sprint dei padroni di casa. Al 5' Macchi colpisce il palo con un tiro dal limite dell'area, poi, al 13', Souare crossa per Pino, il quale incorna alle spalle di Pagnini per il vantaggio gavorranese. Il Mobilieri prende campo nel quarto d'ora finale di frazione. Dierna sfiora il clamoroso autogol con la palla che termina sulla traversa, mentre Ombra si fa trovare pronto su Mencagli e Rossi.

Il secondo tempo si apre con due ghiotte occasioni per il Follonica Gavorrano, non sfruttate da Khribech e da Pino. Col passare dei minuti la partita si fa sempre più contratta, fino all'espulsione per doppia ammonizione di Dierna che lascia i locali in inferiorità numerica dal 76' e dà coraggio ai ponsacchini. Il forcing finale del Mobilieri si concretizza al 92', quando Mencagli sfrutta un'uscita a vuoto di Ombra e sigla il suo dodicesimo centro stagionale.

Follonica Gavorrano - Mobilieri Ponsacco 1-1, il tabellino della partita

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Dierna, Pino (91′ Poli), Origlio, Khribech (77′ Monticelli), Lorusso (82′ Lepri), Souare (73′ Diana), Macchi, Barlettani (66′ Mininno), Ampollini. A disp.: Blundo, Battistelli, Cerrato, Giovannucci. All. Bonura

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Rossi (86′ Regoli), Lici, Fratini, Martucci, De Vito, Bardini (66′ Carli), Bellucci (30′ Marcucci), Nieri, Remorini, Mencagli. A disp.: Sbrana, Macchi, Zaccagnini, Patronelli, Turini, Perrone. All.: Bozzi

Arbitro: Leone di Avezzano

Reti: 13′ Pino, 93′ Mencagli

Note: espulso al 77' Dierna per doppia ammonizione; ammoniti Marcucci, Martucci, Lici