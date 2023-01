Mobilieri Ponsacco, secondo stop di fila: il Grosseto vince 3-1 allo Zecchini

Il Mobilieri Ponsacco torna a mani vuote dalla trasferta di Grosseto, sconfitto 3-1 al termine di una partita che ha visto i rossoblù rincorrere nel risultato sostanzialmente per l'intera durata dell'incontro. Pronti-via e Gomes sblocca il punteggio in favore dei padroni di casa, insaccando su sponda di Aleksic. Galvanizzato dall'immediato vantaggio, il Grosseto sfiora il raddoppio al 13': Gomes, mattatore dell'incontro, ci prova con un colpo di testa ma la conclusione termina a lato di un soffio. Al 24' si attesta il primo pericolo di marca ponsacchina, ma Nannetti si supera su Nieri. Maremmani di nuovo avanti e al 35' Gomes, su assist di Giustarini, colpisce il palo. Il Grosseto trova la seconda rete in avvio di ripresa, quando un fallo di mano dei ponsacchini manda dal dischetto Giustarini, il quale spiazza Pagnini. Il Mobilieri torna in partita al 77' con la rete del "solito" Nieri, giunto al decimo centro stagionale. Le velleità dei ragazzi di Bozzi, però, hanno vita breve, poiché all'85' Gomes, sugli sviluppi di un corner di Giustarini, chiude i conti con il gol del 3-1. Secondo ko di fila per il Mobilieri, che subisce il sorpasso in classifica dello stesso Grosseto e mantiene un solo punto di vantaggio sulla zona playout.

Grosseto - Mobilieri Ponsacco 3-1, il tabellino della partita

GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Bruno, Pasciuti, Ciolli, Ferrante, Battistoni, Carannante, Gomes, Giustarini, Aleksic. A disp.: Cirillo, Veronesi, Moscatelli, Diambo, Caprioli, Messini, Rotondo, Cesaroni, Scaffidi. All.: Liguori

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Rossi, Patronelli, Fratini, Martucci, Bardini, Marcucci, Carli, Nieri, Calosi, Mencagli. A disp.: Sbrana, Accorsini, Turini, Remorini, Del Percio, Regoli, Vannozzi, Bertolini, Bellucci. All.: Bozzi

Arbitro: Peletti di Crema

Reti: 1' Gomes, 50' rig.Giustarini, 77' Nieri, 85' Gomes