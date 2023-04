Il Mobilieri Ponsacco sbatte contro la Flaminia, 1-1 al Comunale

L'ennesimo acuto di Mencagli salva il Mobilieri Ponsacco. Con un gol allo scadere del bomber aretino, i rossoblù agguantano l'1-1 contro la Flaminia e rimangono in corsa per la salvezza diretta a 90' dal termine della regular season di Serie D girone E.

Partenza negativa per i ragazzi di Bozzi, che concedono agli ospiti due occasioni notevoli nei primi minuti. Superati indenni i pericoli, il Mobilieri comincia a macinare gioco e sfiora a più riprese il vantaggio con Carli, Remorini e Mencagli. Lo stesso Mencagli trova la via del gol, ma il direttore di gara annulla per una posizione di fuorigioco considerata dubbia da parte dei locali.

La seconda frazione di gioco vede per lunghi tratti i ponsacchini in proiezione offensiva. Le palle gol migliori capitano sui piedi di Fratini e Carli, poi, all'82', la Flaminia colpisce in contropiede con Abreu. All'89' Mencagli ristabilisce la parità trasformando un calcio di rigore concesso per fallo di Della Pina su De Vito. Da segnalare le proteste dei padroni di casa per due falli di mano in area avversaria non rilevati dal signor Sacco di Novara.

Domenica prossima Mobilieri di scena in casa della Sangiovannese: serviranno una vittoria e buone notizie da Ghivizzano (pareggio o sconfitta del Grosseto contro il Ghiviborgo) per evitare i playout.

Mobilieri Ponsacco - Flaminia 1-1, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO (4-3-1-2): Pagnini; Rossi, Martucci, De Vito, Lici; Remorini, Fratini, Carli (79' Bardini); Regoli (75' Turini); Mencagli, Bertolini (54' Nieri). A disp.: Sbrana, Zaccagnini, Macchi, Patronelli, Vannozzi, Accorsini. All.: Bozzi

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (4-3-3): Della Pina (37’ Oliva); Igini (70' Simoncini), Gasperini, Garufi, Pagliari; Marchi, Mandorlini, Celentano (67' Sabattini); Simonelli (61' Abreu), Cruz, Sirbu (90' Massaccesi). A disp.: Ilari, Lo Curto, Padovano, Santilli. All.: Nofri

Arbitro: Sacco di Novara

Reti: 82' Abreu, 89' rig. Mencagli

Ammoniti: Lici, Abreu