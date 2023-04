Serie D | Mobilieri Ponsacco, pesante passo falso. L'Orvietana sbanca 1-0 il Comunale

Il Mobilieri Ponsacco perde in casa contro l'Orvietana e subisce l'aggancio in classifica degli umbri. Per i rossoblù si tratta di un passo falso pesante poiché, a tre giornate dal termine della regular season di Serie D girone E, vedono ridurre ad una sola lunghezza il loro vantaggio sulla zona playout.

Gara tirata al Comunale, giocata su ritmi alti dalle due squadre. In avvio Patronelli salva sulla linea di porta a seguito di un prolungato batti e ribatti davanti a Pagnini. Dall'altra parte i ponsacchini sfiorano il vantaggio con un paio di occasioni a testa per Mencagli e Nieri, sempre pericolosi in contropiede. Quasi allo scadere del primo tempo l'Orvietana trova il gol con Mignani, il quale si avventa sul cross di Frabotta dalla destra e beffa un non impeccabile Pagnini.

Il numero 1 del Mobilieri si riscatta alla grande nel corso della ripresa, con un doppio intervento miracoloso: prima sul tiro da fuori di Proietto, poi, in particolare, sul tap-in a colpo sicuro di Tomassini. Gli ospiti si difendono compatti e non concedono particolari occasioni ai ragazzi di Bozzi fino al triplice fischio del direttore di gara.

Mobilieri Ponsacco - Orvietana 0-1, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO (4-3-1-2): Pagnini; Rossi, Martucci (90' Bellucci), De Vito (79' Lici), Patronelli (79' Zaccagnini); Bardini (82' Carli), Fratini (66' Bertolini), Marcucci; Remorini; Nieri, Mencagli. A disp.: Sbrana, Macchi, Regoli, Turini. All.: Bozzi

ORVIETANA (4-4-2): Marricchi; Frabotta, Bassini, Siciliano, Caravaggi; Rosini (81' Carletti), Ricci, Proietto, Omohonria (73' Siragusa); Tomassini, Mignani. A disp.: Rossi, Borgo, Rinaldi, Megaro, Purgatori, Chiaverini, Vicaroni. All.: Fiorucci

Arbitro: Santerano di Monza

Rete: 44’ Mignani

Ammoniti: Siciliano, Proietto, Lici, Remorini, Fratini