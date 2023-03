Serie D, il Mobilieri Ponsacco riprende due volte la Pianese: al Comunale finisce 2-2

Un battagliero Mobilieri Ponsacco stoppa la Pianese, seconda in classifica, nell'anticipo della ventisettesima giornata di Serie D girone E. Al Comunale gli amiatini vanno in vantaggio due volte, ma i rossoblù di Bozzi non mollano e ad un quarto d'ora dal termine raggiungono il 2-2 finale. Pronti-via e il punteggio si sblocca: dopo sei giri d'orologio De Vito atterra in area Kouko, calcio di rigore e dal dischetto non sbaglia Rinaldini. La reazione dei padroni di casa è immediata, con Nieri che pareggia i conti al 13' dopo un batti e ribatti. Come avvenuto nel primo tempo, la Pianese colpisce dopo pochi minuti anche nella ripresa. Al 55' cross di Grifoni per Kouko, il quale non lascia scampo a Pagnini. Il Mobilieri perviene al definitivo pareggio grazie al penalty di Mencagli, concesso per fallo di mano di Kouko. I ponsacchini danno continuità al successo di domenica scorsa sul campo dell'Ostiamare e allungano a +3 sulla zona playout in attesa delle gare domenicali.

Mobilieri Ponsacco - Pianese 2-2, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Rossi, Patronelli, Fratini, Martucci, De Vito, Marcucci, Bardini, Nieri (85′ Turini), Remorini (63′ Bellucci), Mencagli. A disp.: Sbrana, Macchi, Del Percio, Accorsini, Vannozzi, Bertolini, Calvigioni. All.: Bozzi

PIANESE: Balli, Morelli, Kondaj, Simeoni, Lopez Petruzzi, Pinto (76′ Mugelli), Grifoni, Modic, Kouko, Rinaldini, Ledonne (72′ Menga). A disp.: Ricco, Gagliardi, Barbetta, Irace, Pandimiglio, Guadalupo, Polidori. All.: Bonuccelli

Arbitro: Esposito di Napoli

Reti: 6′ rig. Rinaldini, 13′ Nieri, 55′ Kouko, 75′ rig. Mencagli

Ammoniti: De Vito, Mencagli, Bellucci, Morelli, Simeoni