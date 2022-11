Il Mobilieri Ponsacco si arrende al Poggibonsi: 0-3 al "Comunale"

Sconfitta casalinga per il Mobilieri Ponsacco contro un Poggibonsi in stato di grazia (sesta vittoria consecutiva) e sempre più terza forza, alle spalle di Pianese e Arezzo, in Serie D girone E. La prima grande occasione della partita è di marca rossoblù: sugli sviluppi di un contropiede, Zaccagnini serve sulla destra Carli, il quale mette al centro per Mencagli, tocco sotto porta del numero 11 ma Pacini salva i senesi. Cinque minuti più tardi il Poggibonsi stappa la partita: corner di Mazzolli, testa di Rocchetti e gol del vantaggio. I padroni di casa accusano il colpo e poco prima dell'intervallo subiscono il raddoppio, ancora da palla inattiva: punizione dalla sinistra di Riccobono per il colpo di testa in avvitamento di Camilli, nulla da fare per Pagnini. Il Mobilieri prova a cambiare l'inerzia della gara nella ripresa, seppur senza riuscire a portare pericoli a Pacini. Ci si avvia così alla fine del match e, proprio sul filo di lana, il Poggibonsi realizza anche la terza rete di giornata, col neoentrato Bellini che supera con un pallonetto Pagnini. Battuta d'arresto per la truppa di Bozzi, che resta comunque a due punti di distanza dal quarto posto.

Mobilieri Ponsacco - Poggibonsi 0-3, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Franco (60' Bellucci), Zaccagnini, Bardini (64' Vanni), Rossi, De Vito, Marcucci, Fratini, (43’ Lunghi), Nieri (60' Bertolini), Carli (60' Lici), Mencagli. All.: Bozzi.

POGGIBONSI: Pacini, Tognetti, Rocchetti (67' Chiti), Mazzolli, Bonechi, Borri, Gistri, Camilli (63' Muscas), Barbera (67' Morosi), Regoli (79' De Santis), Riccobono (88' Bellini). All.: Calderini.

Arbitro: Zammarchi di Cesena, coad. da Gibin di Chioggia e Petarlin di Vicenza

Reti: 17’ Rocchetti, 39’ Camilli, 98' Bellini

Ammoniti: Camilli, Rocchetti, Rossi, Bardini, Borri, Chiti, Lici, Bellini