Il Mobilieri Ponsacco cade al Comunale: lampo di Nieri, poi la rimonta del Seravezza

Nonostante una buona partenza, il Mobilieri Ponsacco si fa rimontare dal Seravezza Pozzi e perde 1-3 al Comunale, sancendo il sorpasso al settimo posto in classifica da parte della stessa formazione verdeazzurra. Il match entra subito nel vivo: al 12' Nieri porta in vantaggio i padroni di casa, ma appena un giro d'orologio più tardi Camarlinghi ristabilisce la parità. Gli ospiti trovano il raddoppio alla mezz'ora grazie al calcio di rigore trasformato da Benedetti. La reazione dei rossoblù non produce gli esiti sperati ed il Seravezza chiude i conti al 60' con Maccabruni. Il Mobilieri incappa in una battuta d'arresto dopo due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre gare. Nel prossimo turno trasferta di prestigio a Grosseto.

Mobilieri Ponsacco - Seravezza Pozzi 1-3, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini; Bardini (65' Calvigioni), De Vito, Martucci; Turini (57' Marcucci) Remorini (57' Zaccagnini), Carli, Fratini, Patronelli; Mencagli (78' Calosi), Nieri (74' Bertolini)

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini; Cavalli, Sorbo, Maccabruni, Ivani; Granaiola (89' Monacizzo), Putzolu, Bedini; Masini (57' Gabrielli), Benedetti, Camarlinghi (48' Podestà)

Arbitro: Velocci di Frosinone

Reti: 12' Nieri, 13' Camarlinghi, 31' rig. Benedetti, 60' Maccabruni

Ammoniti: Martucci, De Vito, Zaccagnini; Putzolu, Sorbo