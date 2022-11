Il Mobilieri Ponsacco pareggia col Tau Altopascio: un gol e un punto a testa

Si conclude senza vincitori nè vinti il combattuto match del Comunale tra Mobilieri Ponsacco e Tau Altopascio, valido per l'undicesima giornata di Serie D girone E. Le due squadre si affrontano in una partita tirata, in cui i padroni di casa si sono fatti preferire nel primo tempo, mentre i lucchesi hanno saputo reagire ottimamente nella ripresa. In avvio di gara Nieri conclude di poco a lato, ma l'appuntamento con il gol da parte dei rossoblù è solo rimandato di qualche minuto: al 24' Regoli imbecca Mencagli, il quale approfitta di un'uscita errata di Di Biagio e scarica in rete. Mobilieri in vantaggio ed ancora pericoloso con Mencagli, ma stavolta il portiere ospite dice no. Nella ripresa entra in campo un Tau ben più determinato, che fin dalle prime battute si fa valere sugli avversari. Dopo diverse situazioni interessanti non sfruttate, i lucchesi raggiungono l'1-1 ad un quarto d'ora dal termine con Tommaso Carcani, sugli sviluppi di una mischia. Nel finale ci provano Vanni da una parte e Giustarini dall'altra, ma il punteggio non cambia. Il Mobilieri Ponsacco torna a muovere la classifica dopo il ko con la Pianese, ma, con il gol subìto oggi, vede cadere l'imbattibilità di quasi 300 minuti tra le mura domestiche.

Mobilieri Ponsacco - Tau Altopascio 1-1, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO (4-3-1-2): Pagnini; Rossi, Bardini, De Vito, Macchi; Zaccagnini (18’ st Lunghi), Fratini, Carli (26’ st Vanni); Regoli (37’ st Marcucci); Nieri (26’ st Bertolini), Mencagli. A dis.: Sbrana, Lici, Patronelli, Franco, Del Percio. All.: Francesco Bozzi.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Di Biagio; Borgia, Cartano, Vannucci, Quilici (69' Cesaretti); Gurini (51' Carcani T.), Masini, Antoni; Pietrelli; Brega, Giustarini. A disp.: Aliboni, Carcani N., Cargiolli, Granito, Innocenti, Mancini, Pratesi. All.: Pietro Cristiani.

Arbitro: Davide Testoni di Ciampino; assistenti: Alessandro Ceci di Frosinone e Angelo Caice di Cassino

Reti: 24’ Mencagli; 74' Carcani T.

Note: ammoniti Borgia, Carli, Nieri, Zaccagnini, Regoli, Cartano, Cesaretti, Vanni