Serie D, il Mobilieri Ponsacco crolla: sconfitta per 1-4 col Trestina

Riprende con un pesante passo falso il cammino del Mobilieri Ponsacco. I rossoblù cadono 1-4, tra le mura amiche del Comunale, contro l'ex fanalino di coda Sporting Trestina, complicando i propri piani verso la salvezza diretta, ancora tutta da conquistare nelle cinque gare rimanenti.

Il match si mette subito male per i ponsacchini, i quali si trovano in svantaggio di due reti dopo pochi giri d'orologio. Protagonista l'attaccante ospite Ferri Marini, abile al 2' ad aprire le marcature sugli sviluppi di un'azione da fallo laterale e poi al 10' a raddoppiare su calcio di rigore, concesso per fallo in area su Di Cato.

L'unico acuto dei ragazzi di Bozzi arriva in avvio di ripresa, con il 'solito' Nieri (tredicesimo gol stagionale) che accorcia le distanze. La risposta del Trestina è immediata e allo scoccare dell'ora di gioco Di Nolfo allunga di nuovo con un diagonale formidabile. Il Mobilieri 'alza bandiera bianca' al 72', quando Brevi, in mischia, sigla la quarta ed ultima segnatura umbra.

Mobilieri Ponsacco - Sporting Trestina 1-4, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO (4-3-1-2): Sbrana; Zaccagnini, Rossi (46' Martucci), De Vito, Lici (75' Regoli); Bardini, Fratini (21’ Bertolini), Marcucci (65' Patronelli); Remorini; Mencagli (80' Macchi), Nieri. A disp.: Simoncini, Turini, Vannozzi, Bellucci. All.: Francesco Bozzi.

SPORTING TRESTINA (3-5-2): Montanari P.; Sensi, Grea, Cenerini (89' Laurenzi); Di Cato (87' Montani), Brevi (Montanari R.), Ceccuzzi, Gramaccia, Lorenzini; Di Nolfo (63' Belli), Ferri Marini (35’ st Barbarossa). A disp.: Casillo, Della Spoletina, Bologna, Bazzoffia. All.: Francesco Farsi.

Arbitro: Giudice di Frosinone (Liuzza e Lentini di Milano)

Reti: 2’ Ferri Marini, 10' rig. Ferri Marini, 53' Nieri, 60' Di Nolfo, 72' Brevi

Ammoniti: Rossi, Di Nolfo, Lici, Zaccagnini, Remorini