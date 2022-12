Serie D: tonfo Mobilieri, sconfitto 1-0 dall'Orvietana tra le proteste. Espulsi tre rossoblù

Giornata amarissima per il Mobilieri Ponsacco, che perde 1-0 in casa dell'Orvietana, ultima in classifica, nella tredicesima giornata di Serie D girone E. Un risultato frutto di una prestazione al di sotto degli standard per i rossoblù, ma che lascia il rammarico per un presunto calcio di rigore non concesso in un caldo finale di gara. Al "Luigi Muzi" i padroni di casa si dimostrano più pimpanti già nel primo tempo. Pagnini salva su Rinaldi, ma non può far niente sul tiro di Tomassini, leggermente deviato da Zaccagnini, che vale il vantaggio degli umbri a tre giri d'orologio dall'intervallo. Nella ripresa il Mobilieri prova a cambiare marcia e Bozzi inserisce il bomber Nieri. I rossoblù premono alla ricerca del pari, ma l'Orvietana non sta a guardare e va vicina al raddoppio con Bracaletti (conclusione di poco a lato) e Ricci (colpo di testa, si supera Pagnini). Nel finale l'episodio in area locale contestato dal Mobilieri, che costa le espulsioni per proteste di Mencagli e del tecnico Bozzi, alle quali si aggiunge poco dopo quella di Franco per fallo di gioco. I ponsacchini incappano nella seconda sconfitta consecutiva, ma restano in una posizione di classifica piuttosto serena, con cinque punti di vantaggio sui playout e due in meno rispetto alla zona playoff.

Orvietana - Mobilieri Ponsacco 1-0, il tabellino della partita

ORVIETANA: Rossi; Frabotta, Borgo, Bassini, Carletti; Proietto, Ricci (79' Guazzaroni); Omohonria (46' Bracaletti), Traorè (61' Rosini), Rinaldi (85' Siciliano); Tomassini. All,: Fiorucci.

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini; Zaccagnini (61' Lunghi), Rossi, De Vito, Lici (75' Calosi); Marcucci (61' Regoli), Bardini, Carli; Bertolini (55' Nieri); Mencagli, Bellucci (55' Franco). All.: Bozzi.

Arbitro: Vincenzi di Bologna

Rete: 42’ Tomassini

Note: espulsi Mencagli, Franco e Bozzi