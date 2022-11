Si ferma il Mobilieri Ponsacco: sconfitta per 3-0 in casa della Pianese

Dopo tre vittorie consecutive, il Mobilieri Ponsacco cade in casa della Pianese nella decima giornata di Serie D girone E. Gara abbastanza a senso unico al Comunale di Piancastagnaio, con la forte compagine amiatina che riesce a sbloccare il punteggio già al quarto d'ora, indirizzando il resto dell'incontro. A segno Kondaj con un colpo di testa su corner battuto da Rinaldini: inutile il tentativo di salvataggio sulla linea di porta di Marcucci. Un Rinaldini scatenato ci riprova al 35' con una rovesciata dal limite, ma stavolta Pagnini compie un miracolo e salva i rossoblù. Qualcosa sembra cambiare ad inizio ripresa, con l'ingresso in campo nelle fila ponsacchine di un Nieri molto attivo. Al 57', però, la Pianese raddoppia: Rinaldini supera Zaccagnini sulla sinistra, crossa al centro e Kouko insacca. La seconda rete è un duro colpo per il Mobilieri, che ha poi l'occasione di accorciare le distanze con Mencagli (a tu per tu con Balli), ma subisce il tris firmato da Rinaldini al 78', su rigore discutibile concesso dal direttore di gara. Gli amiatini agganciano così la testa della classifica, mentre il Mobilieri Ponsacco si lecca le ferite e cercherà di rialzarsi domenica prossima tra le mura amiche contro il Tau Altopascio.

Pianese - Mobilieri Ponsacco 3-0, il tabellino della partita

PIANESE: Balli, Polidori, Kondaj, Simeoni, Lopez Petruzzi, Morelli, Lepri, Marino, Kouko, Rinaldini, Menga. A disp.: Marricchi, Grifoni, Pinto, Irace, Pandimiglio, Pecchia, Boncompagni, Guadalupo, Modic. All.: Bonuccelli.

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Zaccagnini, Macchi, Fratini, Rossi, De Vito, Marcucci, Lunghi, Vanni, Bellucci, Mencagli. A disp.: Sbrana, Lici, Patronelli, Franco, Baggiani, Bardini, Carli, Bertolini, Nieri. All.: Bozzi.

Arbitro: Sassano di Padova

Reti: 14' Kondaj, 57' Kouko, 78' rig. Rinaldini