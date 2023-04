Serie D, il Mobilieri Ponsacco strappa un prezioso pari a Poggibonsi (1-1)

Il Mobilieri Ponsacco mette l'elmetto ed esce indenne da Poggibonsi. Nonostante le numerose assenze, i rossoblù fermano sull'1-1 l'attuale quarta forza del girone E di Serie D e festeggiano la Pasqua con un vantaggio di lunghezze sulla zona playout, a quattro giornate dal termine.

Al "Lotti" partono fortissimo i padroni di casa, che al 13' sbloccano il punteggio con De Santis, puntuale sotto porta sul corner di Riccobono. Successivamente lo stesso Riccobono conclude di poco a lato, stessa sorte dalla parte opposta per il tentativo di Bertolini. Bellini ha una ghiotta occasione per raddoppiare a tu per tu con Pagnini, ma l'estremo difensore ponsacchino sbarra la porta con un intervento super. Sul finire di un primo tempo prettamente di marca senese, il Mobilieri punge in contropiede con Mencagli, la cui botta viene neutralizzata da Pacini.

Il copione cambia nella ripresa, con i ragazzi di Bozzi che riescono ad alzare il proprio baricentro riducendo i pericoli avversari. Al 52' ecco il gol del pari: sugli sviluppi di una punizione dalla destra di Bertolini, Rossi infila Pacini con un colpo di testa. Il match procede sul filo dell'equilibrio fino ai minuti finali, in cui il Poggibonsi torna a premere con forza pur senza riuscire a trovare la via del gol. Pagnini salva i ponsacchini alzando sopra la traversa il bolide da fuori area di Regoli. Il Mobilieri riparte con un punto prezioso dopo la batosta di sabato scorso contro il Trestina.

Poggibonsi - Mobilieri Ponsacco 1-1, il tabellino della partita

POGGIBONSI: Pacini, Di Paola (84' Morosi), Tognetti, Chiti (71' Bigozzi), Bonechi, De Santis, Muscas (61' Gistri), Camilli (79' Mazzolli), Bellini (61' Polo), Regoli, Riccobono. A disp.: Riccio, Marafioti, Grassini, Barbera. All.: Calderini.

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Rossi, Patronelli, Marcucci, Martucci, De Vito, Zaccagnini, Bardini, Nieri, Bertolini (67' Carli), Mencagli. A disp.: Sbrana, Macchi, Turini, Vannozzi, Del Percio, Pellegrini, Guarente, Perrone. All.: Bozzi.

Arbitro: Savino di Torre Annunziata (Nicolò di Milano - Pampaloni di La Spezia)

Reti: 13’ De Santis, 52' Rossi

Ammoniti: Zaccagnini, Chiti, Bellini, Bardini