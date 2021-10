Prima gioia per il Cascina: vittoria 2-0 in casa della Sangiovannese

Dopo tre pareggi consecutivi, primo successo in campionato del Cascina, che va a vincere 2-0 sul campo della Sangiovannese, in quello che si preannunciava già come uno scontro diretto visto l'andamento delle due squadre nelle prime uscite di campionato.

La prima frazione di gioco racconta di una partita molto combattuta, nella quale il gioco ristagna perlopiù a metà campo e non si segnalano particolari occasioni da rete. Al 20' l'unico spunto dei padroni di casa con Boganini che va al tiro dal limite ma la palla termina sopra la traversa, mentre dalla parte opposta i pisani si fanno vedere con un colpo di testa di Carli, su cross di Arapi, e allo scadere con Remorini, ma Cipriani blocca sicuro.

Al rientro dall'intervallo il Cascina si dimostra fin dalle prime battute più determinato rispetto ad una Sangiovannese veramente sottotono. Subito Remorini chiama Cipriani alla respinta in corner, poi, al 51', ancora Remorini fa da sponda per Geroni, che dal limite lascia partire un bolide sul quale il portiere di casa non può far nulla: 0-1. La partita prosegue senza azioni di rilievo, fino al 90', quando Remorini suggella una prestazione strepitosa con un'azione personale che vale il raddoppio. Nella giornata che sancisce la prima vittoria del Cascina dal ritorno in Serie D, l'unica nota negativa arriva dall'infortunio al ginocchio del capitano Fatticcioni, uscito a pochi minuti dal termine e in condizioni che non promettono niente di buono.

Sangiovannese - Cascina, il tabellino della partita

Sangiovannese - Cascina 0-2

SANGIOVANNESE: Cipriani, Lorenzoni, Migliorini, Baldesi, Fanetti, Rosseti, Boganini, Di Vito, Polo, Bellini, Fantoni. A disp.: Palagi, Grazzini, Moruzzi, Lujerdan, Nannini, Bencini, Vassallo, Becagli, Tiranno. All.: Iacobelli.

CASCINA: Biggeri, Arapi, Franceschi, Geroni, Fatticcioni, Puleo, Carli, Malanchi, Bertolini, Remorini, Marabese. A disp.: Rizzato, Biagioni, Rossi, Naldini, Zaccagnini, Pruneti, Casanova, Silvano, Bellucci. All.: Polzella.

Arbitro: Silvestri di Roma 1

Reti: 51' Geroni, 90' Remorini