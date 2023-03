Serie D, il Mobilieri Ponsacco batte 2-1 a domicilio l'Ostiamare. Decide un gol olimpico di Fratini

Vittoria al cardiopalma per il Mobilieri Ponsacco, che passa in pieno recupero sul campo dell'Ostiamare conquistando tre punti d'importanza capitale in chiave salvezza. La gara s'incanala sui binari giusti per i rossoblù: al 21' del primo tempo Nieri insacca alle spalle di Borrelli per il suo decimo centro stagionale. Sul finire di frazione il Mobilieri va ad un passo dal raddoppio con Zaccagnini, ma il tiro del numero 7 termina sulla traversa. Il vantaggio ponsacchino resta minimo e al rientro dall'intervallo l'Ostiamare prova a salire di giri per raggiungere il pareggio. Missione riuscita intorno all'ora di gioco, quando De Cenco batte Sbrana con un colpo di testa. L'espulsione di Zaccagnini sembra condannare il Mobilieri ad un finale di sofferenza, invece, al 7' dell'extra-time, Fratini pesca il jolly direttamente da calcio d'angolo. Un incredibile gol olimpico, che permette alla truppa di Bozzi di tornare al successo dopo un mese e mezzo d'astinenza, ma soprattutto di salire a più due sulla zona playout. Domenica prossima sfida alla Pianese, seconda in classifica, al Comunale.

Ostiamare - Mobilieri Ponsacco 1-2, il tabellino della partita

OSTIAMARE: Borrelli, Pasqualoni, Succi (19’st Pompei), Gelonese (10’st De Cenco), Tirelli (23’st Milani), Lazzeri, De Crescenzo, Sbardella, Taviani, Mazzei, Matteoli (10’st Compagnone). A disp.: Di Giorgio, Talamonti, Santovito, Bartolotta, Amendola. All.: Perrotti

MOBILIERI PONSACCO: Sbrana, Lici (13’st Macchi), Pattonelli, Fratini, Martucci, De Vito, Zaccagnini, Bardini, Nieri (43’st Bertolini) Remorini (28’st Marcucci), Mencagli (52’st Rossi). A disp.: Simoncini, Turini, Accorsini, Calvigioni, Bellucci. All.: Bozzi

Reti: 21’pt Nieri, 25’st De Cenco, 52’st Fratini

Note: Espulso al 44’st Zaccagnini. Ammoniti Pasqualoni, Succi, Lici, Martucci, De Vito, Mencagli, Simoncini, Marcucci