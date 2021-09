Serie D, il calendario del Cascina: debutto in trasferta a Gavorrano

Dopo aver ufficializzato la composizione dei gironi martedì, nella giornata di oggi, 9 settembre, la LND ha pubblicato i calendari per la Serie D 2021/2022 (qui il calendario con tutte le giornate di tutti i gironi). La formazione nerazzurra, guidata da mister Polzella, comincerà il campionato che la vede tornare in D dopo tredici anni di assenza il 19 settembre alle ore 15 sul campo del Follonica Gavorrano, mentre l'esordio casalingo è programmato per il 26, ospite la Pianese.

Previsti tre turni infrasettimanali per tutti e nove i gironi: 8 e 22 dicembre (andata), 14 aprile (ritorno); altri quattro per i gironi a venti squadre: 6 e 20 ottobre (andata), 2 e 16 febbraio (ritorno). Tre le soste, la prima il 26 dicembre e 2 gennaio per le festività natalizie, la seconda il 13 marzo 2022 per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio, la terza il 17 aprile per la Pasqua.

Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15. Dal 31 ottobre gli incontri inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 27 marzo 2022. Dall'8 maggio fino al termine della stagione le partite prenderanno il via alle 16.

Serie D, il calendario del Cascina

1a giornata: Follonica Gavorrano - Cascina (andata 19 settembre - ritorno 16 gennaio)

2a giornata: Cascina - Pianese (andata 26 settembre - ritorno 23 gennaio)

3a giornata: Foligno - Cascina (andata 3 ottobre - ritorno 30 gennaio)

4a giornata: Cascina - Scandicci (andata 10 ottobre - ritorno 6 febbraio)

5a giornata: Sangiovannese - Cascina (andata 17 ottobre - ritorno 13 febbraio)

6a giornata: Cascina - Cannara (andata 24 ottobre - ritorno 20 febbraio)

7a giornata: Arezzo - Cascina (Andata 31 ottobre - ritorno 27 febbraio)

8a giornata: Cascina - Flaminia Civitacastellana (andata 7 novembre - ritorno 6 marzo)

9a giornata: San Donato Tavarnelle - Cascina (andata 14 novembre - ritorno 20 marzo)

10a giornata: Cascina - Lornano Badesse (andata 21 novembre - ritorno 27 marzo)

11a giornata: Tiferno Lerchi - Cascina (andata 28 novembre - ritorno 3 aprile)

12a giornata: Cascina - UniPomezia (andata 5 dicembre - ritorno 10 aprile)

13a giornata: Pro Livorno Sorgenti - Cascina (andata 8 dicembre - ritorno 14 aprile)

14a giornata: Cascina - Sporting Club Trestina (andata 12 dicembre - ritorno 24 aprile)

15a giornata: Rieti - Cascina (andata 19 dicembre - ritorno 1 maggio)

16a giornata: Montespaccato - Cascina (andata 22 dicembre - ritorno 8 maggio)

17a giornata: Cascina - Poggibonsi (andata 9 gennaio - ritorno 15 maggio)