Serie D, doppia impresa: il Cenaia strappa un punto al Livorno e il Mobilieri Ponsacco al Grosseto

Due pareggi storici per le due formazioni pisane nell'ultimo turno di marzo, il Cenaia ferma il Livorno1 a 1 nel campo neutro di Pontedera mentre il Mobilieri Ponsacco all'ultimo respiro fa 2 a 2 a Grosseto mangiando un altro punto di svantaggio dal Real Forte Querceta.

Gli arancioverdi fanno un'ottima partita contenendo un Livorno che appare un po' scarico e che crea veramente pochissimo in tutta la partita e che passa in vantaggio col rasoterra da fuori firmato dall'infinito capitano Andrea Luci, il Cenaia non si scompone mai e resta sempre a contatto ed in partita trovando il pari al 19' della ripresa con Bartolini che lascia partire un gran tiro al volo che batte Facchetti. I pisani pochi minuti più tardi perdono Caciagli per doppia ammonizione ma si chiudono bene concedendo pochissimo e portando a casa un punto storico, la salvezza tramite playout è praticamente impossibile ma tentare il tutto per tutto in queste ultime cinque partite non costa niente.

Il Mobilieri Ponsacco invece nutre speranze ben più concrete dato che adesso dista 4 punti dal Real Forte Querceta che ha perso all'ultimo minuto sul campo dell'Aquila Montevarchi. I rossoblù passano in vantaggio al 13' con Panattoni che aveva già impensierito la difesa maremmana in altre due occasioni e chiudono il primo tempo in vantaggio controllando di fatto la partita concedendo solo un'occasione a Marzierli su una svista in fase di possesso. Nella ripresa i padroni di casa scendono in campo in tutt'altra maniera e dopo 25' di pressione arriva il pari firmato da Cretella su calcio di rigore, i rossoblù subito dopo sprecano l'occasione del vantaggio e al 30' arriva il gol di Romairone che trova un gran gol da fuori. Nel finale però il Ponsacco non ci sta e i ragazzi di mister Bozzi trovano il pari con Nieri al 93' che sulla spizzata di Panattoni arriva per primo sul pallone e regala un punto d'oro ai suoi.

Cenaia – Livorno 1 a 1 (0 a 1)

Cenaia: Borghini, Rossi, Papini, Scuderi, Pasquini, Rustichelli, Caciagli, Tognocchi, Simonini, Fontana, Ferretti. A disp.: Baroni, Degli Esposti, Bartolini, Malara, Becucci, Macchia, Manfredi, Fenzi, Cocucci. All.: Iacobelli.

Livorno: Facchetti, Tanasa, Nardi, Luci, Curcio, Goffredi, Sabattini, Tenkorang, Cori, Schiaroli, Camara. A disp.: Albieri, Menga, Savshak, Frati, Bellini, Brenna, Likaxhiu, Carcani, Farinhas Taffner. All.: Fossati.

Arbitro: Grieco di Ascoli Piceno.

Reti: 17'pt Luci (L), 19’st Bartolini (C).

Note: Espulso Caciagli nel Cenaia

Grosseto – Mobilieri Ponsacco 2 a 2 (0 a 1)

Grosseto: Raffaelli, Bruni, Cretella, Davi, Sabelli, Marzierli, Rinaldini, Riccobono, Macchi, Saio, Grasso. A disp.: Sclano, Sacchini, Romairone, Russo, Fregoli, Passalacqua, Porcu, Violante, Nocciolini. All.: Malotti.

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Bardini, Panattoni, Grea, Brondi, Sivieri, Milli, Bologna, Regoli, Borselli, Fischer. A disp.: Falsettini, Italiano, Fratini, Matteoli, Vannozzi, Innocenti, Nieri, Mogavero, Pellegrini. All.: Bozzi.

Arbitro: Picardi di Viareggio.

Reti: 13' Panattoni (MP), 16’st Cretella (Rig., G), 30’st Romairone (G), 45+2’st Nieri (MP).