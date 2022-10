Livorno-Mob.Ponsacco 1-0, Bozzi: "Peccato, meritavamo di più"

È un Francesco Bozzi amareggiato quello che, nel post-partita di Livorno, commenta la sconfitta beffarda del suo Mobilieri Ponsacco. Come annunciato dallo stesso tecnico alla vigilia del match, i rossoblù hanno affrontato i blasonati labronici senza timori revenziali e solo un gol carambolesco in pieno recupero ha sancito l'1-0 finale a favore degli amaranto. "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione - afferma Bozzi ai canali social del Mobilieri - sono stati grandi sia quelli che hanno giocato all'inizio sia coloro che sono entrati dopo. Non è sbagliato dire che oggi abbiamo giocato molto meglio del Livorno: per lunghi tratti abbiamo avuto noi il pallino del gioco in mano ma, anche oggi, ci è mancato il gol. In queste situazioni bisogna aspettare il momento buono per raccogliere i frutti dell'allenamento e del gioco. Eravamo quasi riusciti a portare in fondo il risultato di 0-0, che per noi sarebbe stato importante in quanto per la prima volta non avremmo preso gol. Perdere così, al 96', sul classico tiro 'della disperazione' è un peccato. Tra le altre cose, l'azione del gol è scaturita da un fallo netto ai danni di Rossi, quindi dispiace ancora di più".