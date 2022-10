Serie D, Mobilieri Ponsacco beffato: il Livorno vince 1-0 al 95'

Us Livorno - Mob. Ponsacco

Il Mobilieri Ponsacco torna con zero punti e tanta amarezza dalla trasferta di Livorno. Una partita che ha visto i rossoblù sfiorare addirittura il colpaccio al 'Picchi' nel secondo tempo, salvo poi essere puniti in pieno recupero dai blasonati amaranto. I padroni di casa partono forte e già al 3' Pagnini salva su Neri. Il Livorno continua a premere e al 20' un colpo di testa di Rodriguez termina a lato di un soffio, ma col passare dei minuti la spinta dei labronici si affievolisce ed il Mobilieri si difende con ordine. Nella ripresa i ragazzi di Bozzi salgono di giri. Al 51' Rossi sfiora l'autorete di testa centrando il palo della porta difesa da Fogli, poi, al 77', l'occasione migliore, con un colpo di testa di Vanni che finisce fuori di un niente. Il Livorno torna avanti nei minuti finali, impensierendo Pagnini in più circostanze, prima di siglare il gol-vittoria al 95' con il tiro da fuori di Maresca.

Livorno - Mobilieri Ponsacco 1-0, il tabellino della partita

Livorno (3-4-3): Fogli; Fancelli, Russo, Karkalis; Ivani (54' Maresca), Cretella, Belli (85' G. Neri), Lucarelli; Rossi (54' Lo Faso), Rodriguez (70' Vantaggiato), F. Neri (80' Frati). A disp: Bettarini, Apolloni, Giampà, Bontempi. All. Collacchioni.

Mobilieri Ponsacco (4-3-1-2): Pagnini; Zaccagnini, Rossi, De Vito, Macchi; Carli (74' Lunghi), Marcucci (64' Baggiani), Fratini; Remorini; Menicagli (64' Vanni), Nieri (89' Bellucci). A disp: Sbrana, Petronelli, Franco, Bardini, Regoli, Bellucci. All. Bozzi.

Arbitro: Migliorini di Verona

Rete: 95' Maresca

Note: ammoniti Lucarelli, Marcucci, Remorini