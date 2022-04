Cascina, pari a reti bianche a Badesse. Rizzato: "Una delle nostre migliori prestazioni"

Al termine del match Lornano Badesse-Cascina, disputato nella giornata di ieri e concluso sul punteggio di 0-0, il portiere nerazzurro Mattia Rizzato ha commentato la prestazione dei suoi:

"C'è rammarico perché la prestazione c'è stata, a mio parere una delle migliori della stagione. Abbiamo creato molto ma purtroppo non siamo riusciti a concludere. Nel primo tempo c'è stato un episodio dubbio con un rigore contestato che non ci è stato assegnato, poi sul finale un gol annullato per fuorigioco anche questo molto dubbio. Ripartiamo dalla prestazione molto positiva, in linea con quello che si era visto nel turno infrasettimanale col San Donato. Il nostro obiettivo ora è quello di recuperare più punti possibili nei confronti dei nostri diretti avversari. Purtroppo oggi non siamo riusciti a vincere, ma credo che siamo sulla strada giusta".