Serie D, Cascina: 0-0 con rammarico in casa del Lornano Badesse

Diciannove punti di differenza in classifica tra Lornano Badesse e Cascina, ma nella sfida del "Berni" questi non si sono visti affatto. La squadra di Bozzi dà seguito all'ottima prova con il San Donato, bloccando sullo 0-0 la quinta forza del campionato e sfiorando addirittura il blitz. In un primo tempo caratterizzato soltanto da iniziative estemporanee da ambo le parti, l'unico sussulto arriva al 41', quando il direttore di gara non rileva un fallo da rigore, giudicato evidente dai cascinesi, ai danni di Carli. Sul proseguo dell'azione vanno al tiro prima Biagioni poi Bardini, ma la retroguardia del Badesse respinge. Nella ripresa girandola di sostituzioni, ma il copione della partita non cambia. Al 79' Malanchi chiama all'ottimo intervento Conti. Il Cascina, seppur per pochi attimi, assapora il gusto della vittoria in pieno recupero: sugli sviluppi di un contropiede, Remorini verticalizza per Mencagli, il quale infila Conti e va ad esultare. Il direttore di gara, però, annulla per una posizione di fuorigioco dell'attaccante nerazzurro. Domenica prossima Cascina al "Fedini" contro il Tiferno Lerchi per continuare la corsa all'obiettivo salvezza.

Lornano Badesse - Cascina 0-0, il tabellino della partita

LORNANO BADESSE: Conti, Chiti, Paparusso, Buono, Schiaroli, Bonechi, El Jallai, Andreoli, Lucatti, Diarrassouba, Cecconi. A disp.: Trapassi, Mari, Frosinini, Manganelli, Gozzerini, Discepolo, Masini, Corsi, Mignani. All.: Alessandria.

CASCINA: Rizzato, Zaccagnini, Puleo, Geroni, Biagioni, Pezzati, Bardini, Malanchi, Cesario, Carli, Bellucci. A disp.: Biggeri, Franceschi, Naldini, Arapi, Remorini, Bertolini, Mencagli, Fiumalbi, Giani. All.: Bozzi.

Arbitro: Ursini di Pescara