Mobilieri Ponsacco, Francesco Bozzi non sarà più l'allenatore

Si separano le strade del Mobilieri Ponsacco e di Francesco Bozzi. Nella serata di oggi, giovedì 1 giugno, il club rossoblù ha comunicato l'addio del tecnico pisano, artefice dell'ultima salvezza in Serie D attraverso i playout. Bozzi, classe 1976, nella passata stagione aveva già guidato alla permanenza nella massima serie dilettantistica l'ASD Cascina (il cui titolo è stato poi trasferito a Ponsacco l'estate scorsa), subentrando in corsa a Luca Polzella dalla formazione juniores.

"Siamo orgogliosi di aver rappresentato l'esordio di mister Bozzi come allenatore di una prima squadra - si legge nella nota della società presieduta da Valerio Sisti - e gli auguriamo il meglio per le sue prossime esperienze calcistiche". Voci di corridoio parlano di un possibile futuro del tecnico al Real Forte Querceta, formazione versiliese reduce da un piazzamento playoff in Serie D girone D. Per la panchina del Mobilieri attese novità nei prossimi giorni.