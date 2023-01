Mobilieri Ponsacco, dall'Empoli arriva il difensore Martucci

Porta il nome di Andrea Martucci il terzo acquisto del Mobilieri Ponsacco nel mercato invernale. Dopo aver ingaggiato Calosi e Vannozzi, all'inizio del mercato professionistico il club rossoblù ha chiuso per l'arrivo dall'Empoli del difensore centrale pisano, classe 2004. Martucci aveva cominciato la stagione all'Arezzo, salvo poi decidere, per motivi di studio, di concludere il prestito di comune accordo con la società aretina. La nuova 'quota' a disposizione di mister Francesco Bozzi ha già esordito con la maglia del Mobilieri Ponsacco, partendo dal 1' in occasione del match pareggiato sabato scorso al Comunale contro il Ghiviborgo. Per lui si è trattata della prima presenza in Serie D.