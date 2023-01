Mob.Ponsacco, Bozzi: "Dobbiamo trovare continuità". Domenica sfida di prestigio a Grosseto

Una sconfitta che rappresenta un vero e proprio passo indietro rispetto alle precedenti partite. Dopo un buon pareggio contro il Ghivoborgo ed una vittoria sul campo del Terranuova Traiana, il Mobilieri Ponsacco è incappato nel primo ko del 2023, cedendo 1-3 al Seravezza Pozzi tra le mura amiche del Comunale. Una 'domenica storta' sia sul piano del risultato, maturato in rimonta, che su quello della prestazione.

"Siamo riusciti ad andare in vantaggio - esordisce il tecnico Francesco Bozzi nel post gara - poi abbiamo regalato loro il gol del pareggio e per troppa irruenza abbiamo concesso il rigore del raddoppio. Il secondo gol ci ha spezzato le gambe. Da una punizione a nostro favore è scaturito il calcio d'angolo terzo gol. Abbiamo provato a rimetterci in carreggiata ma non ci siamo riusciti. Dispiace perché l'avevamo preparata bene in settimana nonostante il maltempo. Alterniamo partite di ottima fattura come a Terranuova, ad altre di questo tipo, dove ci manca quel qualcosa per crescere definitivamente".

Ad attendere i rossoblù, attualmente al nono in posto in classifica con tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout, c'è una sfida cruciale contro un avversario di prestigio. Il Grosseto, storica società toscana con sei partecipazioni nel campionato di Serie B, si trova attualmente a quota ventiquattro punti in classifica, due in meno dei ponsacchini e dunque con la possibilità di effettuare il sorpasso in caso di successo nel prossimo fine settimana. I maremmani hanno perso una sola volta nelle ultime otto uscite e domenica scorsa hanno vinto di misura su un campo ostico come quello di Città di Castello.

Il match si disputerà domenica 28 gennaio, calcio d'inizio alle 14.30, regolarmente a porte aperte allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti deciso "solo" per una sanzione di 2500 euro di multa e diffida alla società maremmana dopo gli episodi che hanno coinvolto alcuni sostenitori nella trasferta di Città di Castello.