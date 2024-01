Serie D, il Mobilieri Ponsacco e il Cenaia guadagnano un punto d'oro contro Trestina e Pianese

Grandissima prestazione d'orgoglio dei ragazzi di mister Bozzi che rimonta due reti in trasferta contro gli umbri del Trestina. Nel primo tempo i padroni di casa si portano avanti con le reti di Sensi e Tascini, nella ripresa mister Bozzi inserisce Bologna che trova subito il gol al 3'. I rossoblù continuano ad insistere ed ottengono il meritato pari con Nieri che permette ai suoi di rimanere in coda al treno playout dove hanno pareggiato anche Real Forte Querceta, Sangiovannese, Sansepolcro e proprio il Cenaia che ha fermato sullo 0 a 0 l'ex capolista Pianese, superata dal Seravezza, gli arancioverdi disputano una grande prestazione difensiva rischiando non molto nel complesso dei 90' e sfiorando il pari in un paio di occasioni.

Trestina – Mobilieri Ponsacco 2 a 2 (2 a 0)

Trestina: Fiorenza, Omohonria, Dottori, Conti, Contucci, Sensi, Bucci, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Marietti. A disp.: Pollini, Tosti, Marioli, Coppini, Giuliani, Bartolucci, Granturchelli, Soldani, Cardaioli. All.: Ciampelli.

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana, Italiano, Bardini, Panattoni, Innocenti, Nieri, Milani, Grea, De Vito, Borselli. A disp.: Falsettini, Brondi, Sivieri, Mogavero, Milli, Bologna, Regoli, Pellegrini, Fisher. All.: Bozzi.

Arbitro: Brozzoni di Bergamo

Reti: 4'pt Sensi (T), 25'pt Tascini (T), 3’st Bologna (MP), 38’st Nieri (MP).

Cenaia – Pianese 0 a 0

Cenaia: Baroni, Rossi, Papini, Scuderi, Sanyang, Signorini, Caciagli, Tognocchi, Simonini, Ferretti, Fontana. A disp.: Simoncini, Pasquini, Di Bella, Rustichelli, Macchia, Di Giuseppe, Gucciardi, Manfredi, Malara. All.: Iacobelli.

Pianese: De Fazio, Remy, Lo Porto, Proietto, Polidori, Di Martino, Boccadamo, Simeoni, Mignani, Ledonne, Mastropietro. A disp.: Iurino, Liso, Morgantini, Tognetti, Falconi, Miccoli, Gagliardi, Bramante, Kouko. All.: Prosperi.

Arbitro: Gai di Carbonia