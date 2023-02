Il Mobilieri Ponsacco riparte con un pari: 0-0 col Città di Castello

Finisce senza gol e con poche emozioni il match tra Mobilieri Ponsacco e Città di Castello, valevole per la ventiduesima giornata del girone E di Serie D. Al Comunale le due squadre danno vita ad una gara equilibrata, in cui i rossoblù provano a spingere nella ripresa senza però riuscire a sfondare nella retroguardia umbra. Ad un quarto d'ora dal termine da segnalare le proteste degli ospiti per un presunto contatto in area su Calderini, giudicato regolare dal signor Dasso di Genova. Il primo pareggio a reti inviolate in stagione permette agli uomini di Bozzi di riprendere la marcia dopo le sconfitte contro Seravezza e Grossetto ed allo stessotempo di mantenere intatto il vantaggio di due punti sulla zona playout. Domenica prossima, di nuovo in casa, sarà sfida al Livorno.

Mobilieri Ponsacco - Città di Castello 0-0, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO (3-4-1-2): Pagnini; Martucci (71' Regoli), De Vito, Rossi; Zaccagnini, Marcucci (86' Macchi), Fratini, Lici (86' Remorini); Carli (71' Bardini); Mencagli, Bellucci (71' Nieri). A dis.: Sbrana, Turini, Bertolini, Calosi. All.: Francesco Bozzi.

CITTÀ DI CASTELLO (3-5-2): Nannelli; Mariucci, Brunetti, Tersini; Rossitto (69' Mussi), Trovato (51' Mosti), Gorini, Buono, Grassi; Doratiotto (79' Sylla), Calderini. A dis.: Genovese, Mezzasoma, Pazzaglia, Scarpini, Pettinari, Popo Posada. All.: Antonio Alessandria.

Arbitro: Riccardo Dasso di Genova; assistenti: Andrea Mapelli di Treviglio e Domenico Damato di Milano.

Note: Ammoniti: Tersini, Rossitto, Calderini, Zaccagnini, Martucci; angoli: 2-4; recupero: 0’ e 4’.