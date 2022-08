La Mobilieri Ponsacco pensa in grande: il nuovo ds è Egidio Bicchierai

"Ogni presentazione è superflua: un nome garanzia di esperienza, competenza e profonda conoscenza del panorama calcistico toscano": con testuali parole la Mobilieri Ponsacco ha presentato nella serata di ieri il nuovo direttore sportivo Egidio Bicchierai. Un vero e proprio colpo per il club del presidente Valerio Sisti: il dirigente certaldese è reduce da annate strepitose, con due campionati vinti a Grosseto (riportando i maremmani in Serie C) e il 'miracolo' San Donato Tavarnelle nella passata stagione (vittoria del campionato di Serie D e conseguente prima storica promozione in C dei chiantigiani). Bicchierai subentra a Luca Scaramuzzino, approdato nella dirigenza del Pisa con delega al settore giovanile.