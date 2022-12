Nieri non basta, il Mobilieri Ponsacco cede 1-2 al Follonica Gavorrano

Il Mobilieri Ponsacco lotta, anche in inferiorità numerica, ma non riesce ad evitare la sconfitta (1-2) al "Comunale" contro il Follonica Gavorrano, nuova terza forza del campionato di Serie D girone E. Per i rossoblù si tratta del terzo ko consecutivo dopo quelli con Poggibonsi ed Orvietana.

Pronti-via ed i maremmani si procurano un calcio di rigore con Lorusso, che Marcheggiani è abile a trasformare, spiazzando Pagnini, per la rete del vantaggio. I padroni di casa incassano il colpo 'a freddo', ma non demordono. Un colpo di tacco di Lici chiama Ombra all'ottimo intervento; sull'altro fronte Pagnini respinge in tuffo una conclusione al volo di Khribech. Il Mobilieri trova il gol del pareggio con Nieri che, su imbucata di Regoli dal limite dell'area, batte Ombra a tu per tu, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Ospiti in vantaggio al riposo nonostante la maggior spinta dei rossoblù di casa.

Tredici minuti dopo il rientro dall'intervallo il Follonica Gavorrano trova il raddoppio, sfruttando ancora una volta un episodio: Lorusso batte un calcio d'angolo da sinistra direttamente verso la porta, Pagnini tocca e la palla finisce nel sacco. Piove sul bagnato per il Mobilieri, che è costretto a proseguire in inferiorità numerica dal 64' a causa dell'espulsione di Patronelli. Nonostante ciò, gli uomini di Bozzi hanno ancora la forza per spingere e al 69' accorciano le distanze col solito Nieri (ottavo centro stagionale), a compimento di un'azione sviluppata sulla destra. Il Mobilieri chiude all'assalto alla ricerca del pareggio, ma il Follonica Gavorrano tiene botta e porta a casa l'intera posta in palio.

Mobilieri Ponsacco - Follonica Gavorrano 1-2, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO (4-4-2): Pagnini; Zaccagnini (31’ st Calosi), Rossi (26’ st Bertolini), De Vito, Patronelli; Regoli (26’ st Baggiani), Bardini, Carli, Lici; Bellucci (26’ st Accorsini), Nieri. A dis.: Simoncini, Vannozzi, Del Percio, Turini, Pellegrini. All.: Francesco Bozzi (squalificato, in panchina Cristiano Veracini).

FOLLONICA GAVORRANO (4-2-3-1): Ombra; Macchi (31’ st Battistelli), Dierna, Ampollini, Fremura; Del Rosso, Giunta; Khribech (26’ st Square), Barlettani (25’ st Lepri), Lorusso (31’ st Diana); Marcheggiani. A dis.: Blundo, Cerrato, Discepolo, Poli, Giovannucci. All.: Marco Bonura.

Arbitro: Paul Leonard Mihalache di Terni; assistenti: Flavius Condrut di Castelfranco Veneto e Greta Pasquesi di Rovigo.

Reti: pt 2’ Marcheggiani (rig.); st 14’ Lo Russo, 24’ Nieri.

Note: Al 19’ st espulso Patronelli; ammoniti: De Vito, Macchi, Bardini, Barlettani, Dierna, Lici, Square, Lepri; angoli: 5-4; recupero: 3’ e 7’.