Mobilieri Ponsacco, ufficiale il ritorno dell'esperto Giacomo Vanni

Esperienza, gol e volto noto alla piazza: Giacomo Vanni torna ufficialmente per la terza volta a Ponsacco dopo le esperienze nel 2010/11, nell'allora Mobilieri, e nel 2018/19. Il centravanti cecinese, classe '86, ha vestito numerose maglie in una carriera spesa quasi interamente in Serie D, categoria nella quale ha collezionato 150 presenze con la media di un gol ogni 240 minuti. Nell'ultima stagione Vanni ha militato in D nel Borgo San Donnino, mettendo a segno 7 reti in 18 gare senza però evitare la retrocessione alla formazione parmigiana.