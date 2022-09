Il Mobilieri Ponsacco torna al Comunale dopo 11 anni

Il grande giorno è alle porte: domani, mercoledì 27 settembre, il Mobilieri Ponsacco tornerà ufficialmente a calcare l'erba dello Stadio Comunale per il match di lusso contro il Grosseto, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie D girone E. Un evento che manca da undici anni (stagione 2010/11), quando la formazione ponsacchina militava nella massima serie dilettantistica e concluse il torneo con una salvezza ai playout. Al termine di quella annata, il Mobilieri si fuse con la Giovanile Staffoli dando vita all'ASD Pelli Santacroce Sport con sede a Santacroce sull'Arno, mentre il calcio a Ponsacco ripartì dalla Terza Categoria con l'FC Ponsacco 1920. Da quest'estate la storia del Mobilieri è ricominciata e, con essa, l'attesa per il ritorno nello storico "Pollaio" (nomignolo dato dai tifosi rossoblù al proprio fortino), già rimandato dopo che nella seconda giornata di campionato (la prima in casa per calendario) i rossoblù hanno giocato sul neutro di Rignano sull'Arno causa concomitanza col match del Ponsacco 1920 di Promozione. Domani la formazione allenata da Francesco Bozzi andrà a caccia del terzo successo consecutivo contro i blasonati maremmani, attualmente fermi a zero punti in classifica: ricominciare con una vittoria, per il Mobilieri, avrebbe certamente un sapore speciale.