Serie D, il Mobilieri Ponsacco stecca al Comunale: il Grosseto vince 3-0

Ritorno amaro per il Mobilieri Ponsacco al Comunale. Nel match che sanciva l'esordio dei rossoblù (dalla loro rinascita) nello stadio di casa, la festa ponsacchina è rovinata dal Grosseto, che vince 3-0 e conquista i suoi primi tre punti in campionato. La gara si mette subito male per i locali: al 5' Scaffidi pesca in area Rotondo, il quale batte Pagnini di destro per il vantaggio maremmano. Il Mobilieri reagisce e nella fase centrale del primo tempo costruisce due palle gol nitide senza sfruttarle a dovere. Sul finire di frazione il Grosseto raddoppia con Tripicchio su calcio di rigore. Il gol a ridosso dell'intervallo è una mazzata per il Mobilieri, che al 5' della ripresa subisce anche il tris dello scatenato Rotondo. Inutile il moto d'orgoglio nella mezz'ora finale, con i ragazzi di Bozzi che cercano la rete della bandiera senza però trovare varchi nella retroguardia maremmana. Il Mobilieri cade dopo due vittorie consecutive, ma già tra quattro giorni avrà l'opportunità di rifarsi sul campo del Città di Castello.

Mobilieri Ponsacco - Grosseto 0-3, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini; Franco (65' Zaccagnini), De Vito, Patronelli (45' Rossi) Lici; Baggiani, Fratini (74' Lunghi), Bardini (45' Vanni); Carli (65' Bellucci); Remorini, Nieri. All.: Francesco Bozzi.

GROSSETO: Gil; Veronesi (78' Carannante), Cipolletta (45' Scognamiglio), Ciolli, Bruno; Martino, Bramati, Battistoni; Tripicchio (93' Cauterucci), Scaffidi (22' Luzzetta), Rotondo. All.: Andrea Liguori.

Arbitro: Nigro di Prato (Giovanardi di Terni - Bouabek di Foligno)

Reti: 5' Rotondo, 41' rig. Tripicchio, 50' Rotondo

Note: ammoniti Patronelli, Rossi - Bruno, Veronesi, Gil