Mobilieri Ponsacco, Bicchierai lascia la carica di direttore sportivo

Si conclude dopo un solo anno l'avventura del direttore sportivo Egidio Bicchierai al Mobilieri Ponsacco. La separazione è stata ufficializzata dal club rossoblù nel pomeriggio odierno, 23 maggio, a seguito di una riunione tra il dirigente originario di Certaldo e la società. Bicchierai si era accasato a Ponsacco l'estate scorsa, reduce dalla splendida promozione in Serie C con il San Donato Tavarnelle. "Ringraziamo di cuore Egidio - si legge nella nota - per il lavoro svolto in questa annata passata con noi, culminato con l'ottenimento dell'obiettivo stagionale del mantenimento della Serie D". In casa Mobilieri Ponsacco prende il via la ricerca di un nuovo ds, con il quale programmare il campionato di Serie D 2023/24.